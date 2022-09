Elezioni | la priorità è la lotta al cambiamento climatico Per questo voterò Livio De Santoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 settembre 2022) Stiamo vivendo un momento delicatissimo per quanto concerne il nostro futuro ma pare che nessuno se ne renda conto. Il tema principale da affrontare è, con ogni evidenza, laalche non può essere considerata un fatto “tecnico” o un obiettivo “accessorio” che si aggiunge ad altri, mentre, in realtà, piaccia o non piaccia, è e deve essere il motore principale di tutte le scelte politiche dei prossimi anni. Proprio per, il 25 settembre ioconvintamente per il prof.De, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale, responsabile dell’Energia e prorettore alla sostenibilità dell’Università La Sapienza di Roma, presidente del Coordinamento Free – Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica, membro del Consiglio ...