Elezioni | Fico | errore associare fascismo alla Meloni

caption id="attachment 297358" align="alignleft" width="150" Roberto Fico/caption"Parlare di fascismo associato a Giorgia Meloni è un errore, un errore politico". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Rtl 102.5. "Dobbiamo dire che se vince la destra non va il fascismo a governare ma una politica che a me non piace, non mi rispecchia. La battaglia va fatta sul piano politico, senza dire 'non ci sarà la democrazia, torna il fascismo...'". Leggi su ilfogliettone

