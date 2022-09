Elezioni: domani Bonino e Della Vedova al Pantheon per sostegno Ucraina (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Domenica, alle 11, in piazza del Pantheon, a Roma, manifestazione elettorale di +Europa a sostegno dell'Ucraina con Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Domenica, alle 11, in piazza del, a Roma, manifestazione elettorale di +Europa adell'con Emma, Benedettoe Riccardo Magi.

fattoquotidiano : Elezioni, ecco gli ultimi sondaggi. Da domani lo stop - ledicoladelsud : Elezioni 2022, domani ‘Il Punto di vista di Follini’: “Meloni più attenta alleati ma strada in salita” - Adnkronos : #Elezioni2022, domani ‘Il punto di vista di Follini’. #ultimora - lifestyleblogit : Elezioni 2022, domani 'Il Punto di vista di Follini': 'Meloni più attenta alleati ma strada in salita' - - italiaserait : Elezioni 2022, domani ‘Il Punto di vista di Follini’: “Meloni più attenta alleati ma strada in salita” -