Elezioni | de Magistris | 14 mld per le bollette? Bruscolini Siamo diversi da Pd | M5s e Si-Verdi ma dialogheremo

"14 miliardi sono quelli che dovrebbe dare probabilmente solo l'Eni per gli extraprofitti e lo Stato dovrebbe mettere denaro per sforbiciare innanzi tutto le bollette perché devono essere pagate per quello che è giusto. Il di più lo deve pagare chi specula" Segui su affaritaliani.it

