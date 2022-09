Elezioni: Conte, 'legalità nostra strada, mafia va combattuta ogni giorno' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Ognuno sceglie i suoi simboli e le sue battaglie. La nostra strada si chiama legalità e al nostro fianco c'è Roberto Scarpinato, ex magistrato del pool antimafia di Falcone e Borsellino. La mafia combattiamola ogni giorno in ogni città, quartiere per quartiere. #dallapartegiusta". Così Giuseppe Conte su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Ognuno sceglie i suoi simboli e le sue battaglie. Lasi chiamae al nostro fianco c'è Roberto Scarpinato, ex magistrato del pool antidi Falcone e Borsellino. Lacombattiamolaincittà, quartiere per quartiere. #dallapartegiusta". Così Giuseppesu twitter.

fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte a Sant’Elia, uno dei quartieri più poveri di Brindisi: applausi e cori per il leader del Movimento… - LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - dino_sbreglia : RT @jacopo_iacoboni: Nel Pd troppe ambiguità sulle sorti del “campo largo” dopo le elezioni. È bene siano chiarite Conte è quello che fa s… - SilviaFarina18 : RT @FamvittimeCovid: Domani saremo a ROMA GALLERIA BORGHESE ORE 11 PER PRESENTARE UNA PARTE DEL NOSTRO CORPOSO LAVORO CHE SI ARRICCHISCE SE… -