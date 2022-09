Elezioni: Calenda, 'Richetti? Pagina vergognosa del giornalismo, spero quereli' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "E' una delle pagine più vergognose del giornalismo italiano degli ultimi anni. Questa cosa non accade nei Paesi normali, spero che Richetti quereli. Di queste cose ne abbiamo viste fin troppe ma a questo livello, anonime, nessuna". Lo ha detto Carlo Calenda parlando della vicenda i cui p rimasto coinvolto Matteo Richetti a margine di una iniziativa a Parma. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "E' una delle pagine più vergognose delitaliano degli ultimi anni. Questa cosa non accade nei Paesi normali,che. Di queste cose ne abbiamo viste fin troppe ma a questo livello, anonime, nessuna". Lo ha detto Carloparlando della vicenda i cui p rimasto coinvolto Matteoa margine di una iniziativa a Parma.

