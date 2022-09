Elezioni: Berlusconi, 'su Tik Tok 9 milioni di visualizzazioni, un record mondiale per leader' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Su Tik Tok sto sperimentando nuovi linguaggi e lo trovo molto interessante. Se posso aggiungerlo, il mio primo video ha superato a oggi i 9 milioni di visualizzazioni. Credo che sia il record mondiale, almeno per un leader politico". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Ilsettimanale.pmi.it'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Su Tik Tok sto sperimentando nuovi linguaggi e lo trovo molto interessante. Se posso aggiungerlo, il mio primo video ha superato a oggi i 9di. Credo che sia il, almeno per unpolitico". Lo afferma Silvio, in un'intervista a 'Ilsettimanale.pmi.it'.

s_margiotta : #berlusconi: “se il nuovo governo di cdx avesse comportamenti antieuropeisti, ne usciremmo subito”. Non hanno ancor… - pdnetwork : Berlusconi ha detto che, se il cdx vincerà le elezioni, con il presidenzialismo darà il benservito a #Mattarella. L… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi promette 1000 euro di stipendio al mese ai giovani #ANSA - S_Giacomoni : L’invito è esteso anche a coloro che sono intenzionati a non votare e agli indecisi! Insomma, siete invitati propri… - MarekNapoli : RT @SkyTG24: #Elezioni, Meloni: 'Con Berlusconi e Salvini non ci saranno problemi” -