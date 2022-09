Elezioni 2022, Renzi a Conte: “Linguaggio mafioso contro di me” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo in una fase in cui avremmo dovuto fare tutto tranne che una campagna elettorale e ci siamo perchè Conte ha pensato che se si andava voto ora, salvava la pelle e sta facendo una campagna non solo populista ma clientelare sul reddito di cittadinanza”. Così Matteo Renzi ad un’iniziativa elettorale a Genova. “Sapete cosa ha detto oggi a Palermo? Ha detto ‘Renzi venga senza scorta’ a parlare del reddito di cittadinanza. Cosa stai facendo Conte? Minacci la violenza fisica? Ti devi vergognare, sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di afre un confronto civile. Questo è Linguaggio mafioso”, prosegue Renzi replicando alle parole di Conte oggi ad un’iniziativa in Sicilia. “Se il governo funzionerà faremo un’opposizione civile, se avrà ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo in una fase in cui avremmo dovuto fare tutto tranne che una campagna elettorale e ci siamo perchèha pensato che se si andava voto ora, salvava la pelle e sta facendo una campagna non solo populista ma clientelare sul reddito di cittadinanza”. Così Matteoad un’iniziativa elettorale a Genova. “Sapete cosa ha detto oggi a Palermo? Ha detto ‘venga senza scorta’ a parlare del reddito di cittadinanza. Cosa stai facendo? Minacci la violenza fisica? Ti devi vergognare, sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di afre un confronto civile. Questo è”, proseguereplicando alle parole dioggi ad un’iniziativa in Sicilia. “Se il governo funzionerà faremo un’opposizione civile, se avrà ...

fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - Mov5Stelle : ?? Il 25 settembre puoi fare anche tu la tua parte e diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle. I… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - LietellalietaM : RT @BlobRai3: ' AIA, PATRIA & MASSAIA '. (Elezioni politiche 2022: rime baciate!). Alle 20.00 su #rai3 #blob presenta lo speciale #OdioLEst… - isamiccoli52 : RT @carlo1493: La reazione durissima del senatore fiorentino dopo che il leader M5s lo aveva sfidato ad andare in Sicilia senza scorta, dop… -