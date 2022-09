Elezioni 2022, Guerini: “Astensionismo sconfitta per tutti” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il tema degli indecisi, legato a quello dell’Astensionismo, è centrale per tutta la politica”. Lo dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un’intervista all’Adnkronos, rispondendo alla domanda su come convincere gli indecisi e il popolo del ‘non voto’. “Avere come primo partito proprio l’Astensionismo, come purtroppo è accaduto in passato in altre Elezioni, rappresenta sempre una sconfitta per tutti e segnala uno scollamento tra cittadini e politica che deve interrogare tutti noi. Ciò detto, dire ‘o noi o loro’ è semplicemente la fotografia della realtà: oggi la sfida è tra la destra da una parte e il Pd dall’altra, perché sono le uniche due formazioni in grado di vincere nei collegi uninominali. È l’aritmetica a dirlo”. “Il Pd – prosegue ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il tema degli indecisi, legato a quello dell’, è centrale per tutta la politica”. Lo dice il ministro della Difesa, Lorenzo, in un’intervista all’Adnkronos, rispondendo alla domanda su come convincere gli indecisi e il popolo del ‘non voto’. “Avere come primo partito proprio l’, come purtroppo è accaduto in passato in altre, rappresenta sempre unapere segnala uno scollamento tra cittadini e politica che deve interrogarenoi. Ciò detto, dire ‘o noi o loro’ è semplicemente la fotografia della realtà: oggi la sfida è tra la destra da una parte e il Pd dall’altra, perché sono le uniche due formazioni in grado di vincere nei collegi uninominali. È l’aritmetica a dirlo”. “Il Pd – prosegue ...

