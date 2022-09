Elezioni 2022, Berlusconi: “Ridiscutere il Pnrr? Illogico” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ridiscutere il Pnrr sarebbe Illogico e pericoloso, mentre non c’è nessun motivo vero per chiederlo”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Ilsettimanale.pmi.it’. “Sarebbe gravissimo se per ridiscuterlo si mettessero a rischio risorse preziose che con tanta fatica abbiamo procurato per far ripartire l’Italia”. “A questo si devono più di 200 miliardi di euro, che significano quasi 3.500 euro per ogni italiano. Aggiustamenti marginali naturalmente -aggiunge il leader di Forza Italia – è del tutto ragionevole farli, in accordo con l’Europa, alla luce di mutate condizioni, ma nulla più di questo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “ilsarebbee pericoloso, mentre non c’è nessun motivo vero per chiederlo”. Lo afferma Silvio, in un’intervista a ‘Ilsettimanale.pmi.it’. “Sarebbe gravissimo se per ridiscuterlo si mettessero a rischio risorse preziose che con tanta fatica abbiamo procurato per far ripartire l’Italia”. “A questo si devono più di 200 miliardi di euro, che significano quasi 3.500 euro per ogni italiano. Aggiustamenti marginali naturalmente -aggiunge il leader di Forza Italia – è del tutto ragionevole farli, in accordo con l’Europa, alla luce di mutate condizioni, ma nulla più di questo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

