Eleonora Daniele | la tragedia raccontata in diretta | il bilancio delle vittime è drammatico

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 17 settembre 2022) Unaavvenuta in Italia, un argomento di cui ha parlato a lungo. Ma che cosa è successo? Nelle ultime ore il maltempo sta creando non pochi disagi in una parte precisa dell’Italia. Si tratta di un argomento che è stato affrontato molto sui canali Rai, in particolar modo su Rai 1.una di quelle conduttrici che riesce a trattare al meglio qualsiasi tipo di argomento. È stata proprio lei ad aver avuto il terribile compito di condividere intv, uno dei bilanci più duri che l’Italia si è trovato ad affrontare in questi ultimi giorni. Si tratta di persone che hanno perso la vita, uomini e donne che da momento all’altro hanno perso ogni cosa. Unmolto difficile da accettare in cui per il momento vede ...