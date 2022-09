Elemosiniere del Papa coinvolto in sparatoria: sta bene (Di sabato 17 settembre 2022) Il convoglio con il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità, Elemosiniere del Papa e inviato da Francesco in Ucraina, è stato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava a Zaporizhia per consegnare aiuti umanitari, rosari e "la benedizione del Papa". Lo riporta Vatican News, spiegando che il cardinale è comunque in buone condizioni. "Hanno incontrato le persone e hanno scaricato i viveri - scrive Vatican News - ma alla seconda delle tappe previste è accaduto che il gruppo è stato raggiunto da colpi d`armi da fuoco e il cardinale, insieme agli altri, si è dovuto mettere in salvo: 'Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire ... perché non basta correre, bisogna sapere dove'", ha raccontato Krajewski."Tutto alla fine è andato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) Il convoglio con il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità,dele inviato da Francesco in Ucraina, è statoin unamentre si trovava a Zaporizhia per consegnare aiuti umanitari, rosari e "ladizione del". Lo riporta Vatican News, spiegando che il cardinale è comunque in buone condizioni. "Hanno incontrato le persone e hanno scaricato i viveri - scrive Vatican News - ma alla seconda delle tappe previste è accaduto che il gruppo è stato raggiunto da colpi d`armi da fuoco e il cardinale, insieme agli altri, si è dovuto mettere in salvo: 'Per la prima volta nella mia vita non sapevo dove fuggire ... perché non basta correre, bisogna sapere dove'", ha raccontato Krajewski."Tutto alla fine è andato ...

