È morto Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante a Dubai (Di sabato 17 settembre 2022) Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante, è morto nei giorni scorsi a Dubai, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Aveva 59 anni. La notizia della morte di Matacena si era diffusa venerdì ed è stata confermata Leggi su ilpost (Di sabato 17 settembre 2022), exdida, ènei giorni scorsi a, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Aveva 59. La notizia della morte disi era diffusa venerdì ed è stata confermata

fattoquotidiano : È morto da latitante Amedeo Matacena, l’ex parlamentare di Forza Italia condannato per concorso esterno con la ’ndr… - ilpost : È morto Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia da anni latitante a Dubai - SecolodItalia1 : È morto a Dubai l’ex parlamentare Amedeo Matacena: stroncato da un infarto a 59 anni - AlqamahPost : Morto a Dubai ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena - - gioporce : RT @fattoquotidiano: Morto Amedeo Matacena, aveva 59 anni. Ex deputato di Forza Italia, era latitante a Dubai dopo la condanna per concorso… -