È di Alberto Fedele il corpo recuperato in Perù: chi era l’ingegnere italiano scomparso sulle Ande (Di sabato 17 settembre 2022) Da quando il cadavere congelato di un uomo era stato ritrovato sulle Ande peruviane, vicino alla laguna di Juchuyocha, il timore che potesse trattarsi del 30enne pavese scomparso lo scorso 4 luglio aveva iniziato a serpeggiare. La triste conferma sembra essere arrivata oggi: il corpo congelato reperito ieri dai soccorritori appartiene ad Alberto Fedele, ingegnere italiano che si trovava in Sudamerica come volontario di WeWorld onlus. Secondo le ultime notizie che si hanno di Alberto il giorno della sua scomparsa il giovane si era allontanato per fare trekking sulle Ande. Da allora, nessuno aveva più avuto notizie di lui. Il viaggio di Alberto Quello verso il Perù doveva essere ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Da quando il cadavere congelato di un uomo era stato ritrovatoperuviane, vicino alla laguna di Juchuyocha, il timore che potesse trattarsi del 30enne paveselo scorso 4 luglio aveva iniziato a serpeggiare. La triste conferma sembra essere arrivata oggi: ilcongelato reperito ieri dai soccorritori appartiene ad, ingegnereche si trovava in Sudamerica come volontario di WeWorld onlus. Secondo le ultime notizie che si hanno diil giorno della sua scomparsa il giovane si era allontanato per fare trekking. Da allora, nessuno aveva più avuto notizie di lui. Il viaggio diQuello verso ildoveva essere ...

