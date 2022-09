Dramma Insigne: Gazzetta, titolo senza umanità (Di sabato 17 settembre 2022) Gazzetta dello Sport svela il motivo per cui Lorenzo Insigne non si è allenato e non ha giocato con i Toronto nell’ultima settimana. Il titolo di Gazzetta, che non scriveremo e non riporteremo, è veramente senza alcuna umanità e senza alcun rispetto della privacy. Perché conoscere i motivi di un problema familiare non servono a nulla, ancora di più ad una testata che si occupa di sport. Va bene la notizia, ma poi ci sono i limiti ed alcuni sono veramente invalicabili. Insigne non si è allenato per problemi familiari e questo lo ha comunicato il Toronto, il portiere gli ha dedicato la parta sul rigore e questo è stato sotto gli occhi di tutti. Ma diffondere le motivazioni del problema familiare di Insigne è un’altra cosa. Una questione ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022)dello Sport svela il motivo per cui Lorenzonon si è allenato e non ha giocato con i Toronto nell’ultima settimana. Ildi, che non scriveremo e non riporteremo, è veramentealcunaalcun rispetto della privacy. Perché conoscere i motivi di un problema familiare non servono a nulla, ancora di più ad una testata che si occupa di sport. Va bene la notizia, ma poi ci sono i limiti ed alcuni sono veramente invalicabili.non si è allenato per problemi familiari e questo lo ha comunicato il Toronto, il portiere gli ha dedicato la parta sul rigore e questo è stato sotto gli occhi di tutti. Ma diffondere le motivazioni del problema familiare diè un’altra cosa. Una questione ...

