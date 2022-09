Dove vedere i Campionati Italiani gravel in tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre sarà una giornata storica per la disciplina dele i suoi affezionati. In quel di Argenta, cittadina situata nella provincia di Ferrara in Emilia Romagna, si svolgeranno infatti i primididella storia. Come detto in altre occasioni, parliamo di uno sport sempre più in forte espansione e che attira tantissimi curiosi anche per esempio dalla strada, dalla mountain bike e dal ciclocross ma non solo. Lo dimostrano appunto un numero sempre maggiore di gare ufficiali che vengono svolte in tutto il mondo: ad ottobre si disputeranno i primi mondiali sotto l’egida dell’UCI, sempre in Italia e precisamente in Veneto. LEGGI ANCHE: Mountain bike, Mondiale Marathon: percorso, partecipanti e diretta...