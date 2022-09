Dopo le parole di Draghi, il centrodestra si divide. Berlusconi è dalla parte del premier sull’Europa mentre FdI e Lega vanno all’attacco (Di sabato 17 settembre 2022) Il centrodestra si divide Dopo le parole del premier Mario Draghi durante la conferenza stampa del Decreto Aiuti ter. Al centro delle discussioni, c’è il tema della politica estera ed europea che allontana i rappresentanti del centrodestra. Dopo le parole di Draghi, il centrodestra si divide Le parole del premier Mario Draghi hanno fatto rumore soprattutto nel centrodestra. Tutte le parti in causa continuano a dire che non ci sono problemi ma nel pratico, le differenze di idee e visioni ci sono. Particolari e dettagli che potrebbero fare la differenza nel formare un eventuale governo in caso di vittoria del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) IlsiledelMariodurante la conferenza stampa del Decreto Aiuti ter. Al centro delle discussioni, c’è il tema della politica estera ed europea che allontana i rappresentanti delledi, ilsiLedelMariohanno fatto rumore soprattutto nel. Tutte le parti in causa continuano a dire che non ci sono problemi ma nel pratico, le differenze di idee e visioni ci sono. Particolari e dettagli che potrebbero fare la differenza nel formare un eventuale governo in caso di vittoria del ...

