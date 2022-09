Don Andrea Casarano | «Prima vera festa completa dopo il covid | ed è bello che coincida con il 150° anniversario del Patrocinio»

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 17 settembre 2022) Per il Parroco di Montemesola Donil senso dell’anno Giubilare in corso è proprio questo: «ricordare il passato per proiettarsi verso il futuro. Diversamente sarebbe la commemorazione di un evento muto, che non parla a noi oggi e non ci aiuta a programmare l’avvenire». È quanto esprime in merito al ritorno dei tradizionali festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario, patrona della cittadina di Montemesola, di cui quest’anno ricorre ildel. «E’ lain tutte le sue componenti,le restrizioni dovute alla pandemia. Ed èche tutto ciòcon il...