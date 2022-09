Domenica la Napoliboxe in piazza a Santa Maria La Nova

antonellaa262 : La Napoliboxe domani 18 settembre sarà in piazza Santa Maria La Nova alle ore 18 per l’incontro internazionale cont… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Domenica 18 settembre, la NapoliBoxe in Piazza Santa Maria la Nova - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Domenica 18 settembre, la NapoliBoxe in Piazza Santa Maria la Nova - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Domenica 18 settembre, la NapoliBoxe in Piazza Santa Maria la Nova - apetrazzuolo : EVENTO - Domenica 18 settembre, la NapoliBoxe in Piazza Santa Maria la Nova -

Sud Notizie

Dopo il grande successo di pubblico al borgo Vergini ad agosto, il pugilato torna in piazza grazie alladel maestro Lino Silvestri. L'appuntamento è per questa, 18 settembre, alle ore 18, in piazza Santa Maria la Nova: 9 gli incontri in calendario, che vedranno atleti nostrani contro ...Dopo il grande successo di pubblico al borgo Vergini ad agosto, il pugilato torna in piazza grazie alladel maestro Lino Silvestri. L'appuntamento è per questa, 18 settembre, alle ore 18, in piazza Santa Maria la Nova: 9 gli incontri in calendario, che vedranno atleti nostrani contro ... Domenica la NapoliBoxe in piazza Santa Maria la Nova Dopo il grande successo di pubblico ottenuto al borgo Vergini in agosto, tornano le riunioni di pugilato in piazza organizzate dalla Napoliboxe del maestro Lino Silvestri. Domenica ...Dopo il grande successo di pubblico al borgo Vergini ad agosto, il pugilato torna in piazza grazie alla Napoliboxe del maestro Lino Silvestri. L'appuntamento è per questa domenica, 18 settembre, alle ...