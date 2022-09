Do Revenge, la recensione: la vendetta è un piatto che va servito colorato (Di sabato 17 settembre 2022) La recensione di Do Revenge, il film Netflix con Camila Mendes e Maya Hawke il cui mondo è talmente colorato che la vendetta sembra trovare difficoltà a farsi largo. La vendetta è un piatto che va servito non solo freddo, ma in un contesto come quello contemporaneo, dominato dai social e dalla moltitudine di schermi sempre accesi, anche colorato e a portata di condivisione video. Come sottolineeremo in questa recensione di Do Revenge, il mondo di Eleonor e Drea è una macchina alimentata con il fuoco della vendetta. Troppo stretto il laccio che le soffoca e non le fa dormire; troppo grande il peso della delusione e della discriminazione subita. Le due ragazze erano destinate a incontrarsi per farsi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 settembre 2022) Ladi Do, il film Netflix con Camila Mendes e Maya Hawke il cui mondo è talmenteche lasembra trovare difficoltà a farsi largo. Laè unche vanon solo freddo, ma in un contesto come quello contemporaneo, dominato dai social e dalla moltitudine di schermi sempre accesi, anchee a portata di condivisione video. Come sottolineeremo in questadi Do, il mondo di Eleonor e Drea è una macchina alimentata con il fuoco della. Troppo stretto il laccio che le soffoca e non le fa dormire; troppo grande il peso della delusione e della discriminazione subita. Le due ragazze erano destinate a incontrarsi per farsi ...

liviaiswriting : Guardo Do Revenge così domattina recensione - pinkspacedude : RT @dituttounpop: Se Pretty Little Liars e Clueless avessero un figlio, e se questo figlio sposasse un suono popolare di TikTok che è a sua… - dituttounpop : Se Pretty Little Liars e Clueless avessero un figlio, e se questo figlio sposasse un suono popolare di TikTok che è… - Andrea_Peduzzi : Voialtri come fate a stabilire se un concetto, un punto di vista o un’espressione della cultura sono penetrate nell… - pinkspacedude : Come si fa a non volermi dare un miliardo di euro solo perché esisto? ( -