DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: Bagnaia agguanta la pole, prima fila Ducati! 6° Quartararo, griglia di partenza (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza 14.58 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la gara della MotoGP! 14.56 Da segnalare anche la reazione d’orgoglio di Aleix Espargarò, all’ultima chiamata per restare in corsa per il titolo. 14.55 Bagnaia continua ad attraversare un periodo di forma stellare e domani può recuperare davvero tanti punti su Quartararo, il quale dovrà disputare una grande gara per salvare almeno una top5 considerando le difficoltà della sua Yamaha nel T4. 14.53 Quinta pole position stagionale e undicesima della carriera in MotoGP per Bagnaia. Di seguito la classifica della Q2: 1 63 Francesco ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI14.58 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la gara della! 14.56 Da segnalare anche la reazione d’orgoglio di Aleix Espargarò, all’ultima chiamata per restare in corsa per il titolo. 14.55continua ad attraversare un periodo di forma stellare e domani può recuperare davvero tanti punti su, il quale dovrà disputare una grande gara per salvare almeno una top5 considerando le difficoltà della sua Yamaha nel T4. 14.53 Quintaposition stagionale e undicesima della carriera inper. Di seguito la classifica della Q2: 1 63 Francesco ...

SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - FabrizioFattori : RT @SkySportMotoGP: ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - valbenedetti29 : RT @SkySportMotoGP: ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2022 in DIRETTA: griglia di partenza pole di Bagnaia tre Ducati davanti! 6° Quartararo -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Seconda fila per @FabioQ20 accerchiato da @ducaticorse e @A… -