“Dipendenza dovuta alla sinistra”. Berlusconi e la verità sul gas dalla Russia (Di sabato 17 settembre 2022) Silvio Berlusconi si scaglia contro la sinistra nell'intervista rilasciata all'edizione del 17 settembre di Tg2 Post, programma politico in onda su Rai2. Il presidente di Forza Italia si è soffermato sulla questione dell'energia, del gas e delle forniture dalla Russia: “L'Europa deve fare la sua parte. Deve darsi, come per la politica estera e la difesa, anche per l'energia una politica comune. In attesa che questo accada, era indispensabile che il governo italiano facesse qualcosa di immediato. Perciò sono lieto che è intervenuto con un provvedimento che va nella giusta direzione. Un decreto che è stato approvato anche grazie alla mediazione di FI. Quando eravamo noi al governo la Dipendenza dal gas russo era del 19 per cento, chi invece ha raddoppiato questa ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Silviosi scaglia contro lanell'intervista rilasciata all'edizione del 17 settembre di Tg2 Post, programma politico in onda su Rai2. Il presidente di Forza Italia si è soffermato sulla questione dell'energia, del gas e delle forniture d: “L'Europa deve fare la sua parte. Deve darsi, come per la politica estera e la difesa, anche per l'energia una politica comune. In attesa che questo accada, era indispensabile che il governo italiano facesse qualcosa di immediato. Perciò sono lieto che è intervenuto con un provvedimento che va nella giusta direzione. Un decreto che è stato approvato anche graziemediazione di FI. Quando eravamo noi al governo ladal gas russo era del 19 per cento, chi invece ha raddoppiato questa ...

Ongaku96 : In generale il background di questa guerra sarebbe quello di approfittare dell'instabilità dovuta al Covid in Europ… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Siamo nel bel mezzo del 4° shock energetico (per il 3° un fattore decisivo fu l'improvvida invasione USA dell'Irak) e… - gabrielecatania : Siamo nel bel mezzo del 4° shock energetico (per il 3° un fattore decisivo fu l'improvvida invasione USA dell'Irak)… - PBorjetti : @rafbarberio Parla una delle principali responsabili della grande dipendenza energetica italiana verso la Russia. I… - NynoBarbieri : @crawleybooks Con il tempo sicuramente, la dipendenza è dovuta all'ascendente che aveva su di te, ci si disintossic… -

I segreti dei microchip - Viaggio nella 'fabbrica dei wafer' ... crea una dipendenza della nostra industria, non meno critica di quella relativa alle batterie o di ...3%, anche per la flessione della richiesta di smartphone e tablet dovuta all'inflazione e alla ... Tutti i punti caldi per Xi tra Putin, congresso e decoupling. Parla Small (GMF) ... perché il nuovo governo sta considerando nuove misure per non aumentare la dipendenza dalla Cina ... Si sarebbe dovuta effettuare una seria analisi su quali fossero le aree di scambio che producono un ... ilGiornale.it ... crea unadella nostra industria, non meno critica di quella relativa alle batterie o di ...3%, anche per la flessione della richiesta di smartphone e tabletall'inflazione e alla ...... perché il nuovo governo sta considerando nuove misure per non aumentare ladalla Cina ... Si sarebbeeffettuare una seria analisi su quali fossero le aree di scambio che producono un ... "Nessun problema con l'Algeria". Eni chiude le voci sulle forniture di gas