"Difendere lo spazio europeo". Cina, il terrore di Gasparri: cosa ci può accadere | Video

I nemici dell'Occidente sono due. Maurizio Gasparri, ospite di Stasera Italia nella puntata di venerdì 16 settembre su Rete 4, commenta l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Senza nascondere la propria preoccupazione, il senatore di Forza Italia spiega a Barbara Palombelli il primo obiettivo, ossia "rendere le istituzioni democratiche più funzionali e più capaci di dare risposte". È la delicata situazione attuale a richiederlo: "Oggi più che mai dobbiamo affrontare i pericoli autocratici o dittatoriali. La Russia è vista giustamente come tale, ma a me preoccupa anche la Cina, che ieri ha incontrato la Russia. Sono 1,5 miliardi di persone e c'è la mancanza totale di diritti, c'è inquinamento, c'è lo sfruttamento del lavoro altrui… Dobbiamo Difendere uno spazio europeo e occidentale di ...

