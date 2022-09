Difende madre durante lite: 12enne ricoverata (Di sabato 17 settembre 2022) Protegge la madre durante una lite scoppiata con una conoscente e viene colpita all'addome con un calcio. E' quanto accaduto a una ragazzina di 12 anni, ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La 12enne è stata... Leggi su today (Di sabato 17 settembre 2022) Protegge launascoppiata con una conoscente e viene colpita all'addome con un calcio. E' quanto accaduto a una ragazzina di 12 anni,all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Laè stata...

