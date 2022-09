Di Matteo | “La politica ha tradito l’operato di Falcone Con la riforma Cartabia magistratura spietata coi deboli e timorosa coi potenti”

(Di sabato 17 settembre 2022) “In questi 30 anni lahadi”. È questo l’allarme lanciato dal consigliere del Csm Nino Dinel corso di un dibattito organizzato dal consigliere regionale Luigi Piccirillo e moderato dal giornalista de ilFattoQuotidiano.it Giuseppe Pipitone. Di fronte alle oltre 400 persone della sala Gaber del palazzo di Regione Lombardia, l’ex pm di Palermo e Caltanissetta si è detto “preoccupato” spiegando le ragioni di questo tradimento nei confronti del giudice ucciso nel 1992 a Capaci: “Pensiamo a quello che è accaduto con la messa in discussione, non solo attraverso la sentenza della Cedu e della Corte Costituzionale ma anche attraverso la, del cosiddetto ergastolo ostativo o al fatto che la Dna e la Dia non abbiano mai ...

Duro scontro a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva invitato Renzi a «venire a dire senza scorta che non ...L'ex presidente del consiglio grillino aveva detto: "Renzi vada a Palermo senza scorta a dire che vuole togliere il reddito di cittadinanza" ...