Di Maio a Napoli, brutale aggressione al gazebo: ecco le foto-choc | Guarda (Di sabato 17 settembre 2022) Alcuni attivisti di Impegno Civico, il nuovo partito di Luigi Di Maio, sono stati aggrediti questa mattina a Napoli. "A tutto c'è un limite. Gli insulti e il clima d'odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione. Oggi a Napoli i ragazzi di Impegno Civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il gazebo distrutto, come potete vedere dalla foto. Questa non è campagna elettorale", ha scritto il ministro degli Esteri su Instagram, pubblicando la foto del gazebo distrutto. "Ma a chi fa della violenza uno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa - ha proseguito l'ex grillino -. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Alcuni attivisti di Impegno Civico, il nuovo partito di Luigi Di, sono stati aggrediti questa mattina a. "A tutto c'è un limite. Gli insulti e il clima d'odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione. Oggi ai ragazzi di Impegno Civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, ildistrutto, come potete vedere dalla. Questa non è campagna elettorale", ha scritto il ministro degli Esteri su Instagram, pubblicando ladeldistrutto. "Ma a chi fa della violenza uno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa - ha proseguito l'ex grillino -. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi ...

repubblica : Di Maio 'vola' come in Dirty dancing: show in trattoria a Napoli - nastivittorio1 : RT @SecolodItalia1: L’autogol di Di Maio su Meloni: «Vuole abolire il reddito di cittadinanza, meglio che a Napoli non venga» - Libero_official : 'Questa non è campagna elettorale'. #DiMaio a #Napoli, gli attivisti di #ImpegnoCivico brutalmente aggrediti… - rep_napoli : Napoli, vandalizzato il gazebo di Di Maio a Forcella [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 17:36] - newsdinapoli : Napoli, gazebo di Impegno Civico distrutto e attivisti malmenati. Di Maio: “Clima d’odio ha superato il limite”… -