Di Hikikomori in Italia si parla poco e male E il ‘bonus psicologo’ è solo una goccia nel mare

(Di sabato 17 settembre 2022)è un termine giapponese che deriva dalla fusione dei verbi hiku e komoru e significa: “ritirarsi e stare in disparte”. Identifica chi decide di isolarsi, recidendo i contatti con l’ambiente esterno, in conseguenza a forme dissere sociale che nel tempo, unitamente alle conseguenze della solitudine, possono sfociare in vere e proprie condizioni di sofferenza psicopatologica. In Giappone questo fenomeno è esploso negli ultimi due decenni e interessa oggi oltre un milione di giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni. Alla base ci sono spesso il senso di vergogna e la paura del giudizio altrui. Entrambi risultato di un contesto basato su competizione estrema, pressione sociale, “doveri morali” di rispondere a modelli e aspettative che la società scarica sull’individuo, generando senso di inadeguatezza e paura di fallire. In ...

Emergenza hikikomori, 10mila ragazzi autoreclusi: "Cresce il disagio, tagliano i servizi" Allarme sociale a Milano e hinterland. L'Ats spende solo lo 0,48% del suo budget per la neuropsichiatria infantile. Allarme con la ripresa della scuola ...Il tema degli hikikomori, e del difficile approccio al ritiro sociale, è anche al centro di un concorso letterario, con l'obiettivo di raccogliere fondi per iniziative di prevenzione e sensibilizzazio ...