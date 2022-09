Del Rosso (vice Baroni): “Raccolto il frutto del nostro lavoro” (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ toccato a Fabrizio Del Rosso commentare il primo successo in campionato del Lecce, ottenuto all’Arechi contro la Salernitana. Il vice di Marco Baroni, costretto in tribuna a causa della squalifica, ha commentato il successo dei giallorossi sui granata dei Davide Nicola. Vittoria – Siamo molto contenti della prestazioni di tutti i ragazzi, anche gli attaccanti. La nostra è una squadra nuova, c’è bisogno di tempo ma nelle gare precedenti abbiamo mostrato ottimi segnali e oggi abbiamo Raccolto il frutto del tanto lavoro. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno che ci mettono in settimana, sia chi gioca e sia chi resta fuori, vivendola benissimo e con partecipazione. Baroni – Il mister mi ha detto scherzando che andrà sempre in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ toccato a Fabrizio Delcommentare il primo successo in campionato del Lecce, ottenuto all’Arechi contro la Salernitana. Ildi Marco, costretto in tribuna a causa della squalifica, ha commentato il successo dei giallorossi sui granata dei Davide Nicola. Vittoria – Siamo molto contenti della prestazioni di tutti i ragazzi, anche gli attaccanti. La nostra è una squadra nuova, c’è bisogno di tempo ma nelle gare precedenti abbiamo mostrato ottimi segnali e oggi abbiamoildel tanto. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno che ci mettono in settimana, sia chi gioca e sia chi resta fuori, vivendola benissimo e con partecipazione.– Il mister mi ha detto scherzando che andrà sempre in ...

ignaziocorrao : La @NASA sceglie la luna siciliana come foto del giorno. Una luna piena che si staglia su Castiglione di #Sicilia,… - davidefaraone : Letta e Meloni, quelli del rosso ed il nero, quelli del voto utile, quelli del confronto a due e poi basta, hanno t… - SimoneTogna : #InterTorino, i tifosi dell'#Inter rispondono presente. Si va verso il tutto esaurito per la sfida contro i granata… - TizianiLucia : RT @Minnie00004: Oggi sono 9 mesi. Il vostro amore è grandissimo, ogni giorno di più. Sophie il tuo Ale il 7 settembre scorso ti ha fatto u… - Hattoriando : RT @angelinascanu: Il 25 settembre occorre ricordare chi ha smantellato il progetto #casaitalia #ItaliaSicura una struttura speciale per l… -