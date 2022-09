De Zerbi sempre più vicino alla panchina del Brighton (Di sabato 17 settembre 2022) Il Brighton alla ricerca del sostituto di Potter: il Bodo blinda Knutsen e così De Zerbi è sempre più vicino all’arrivo in Premier League Si fa sempre più vicino l’arrivo di De Zerbi al Brighton. Il tecnico ex Sassuolo e Shaktar Donetsk è il principale indiziato alla panchina inglese. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’altro candidato, Knutsen del Bodo Glimt, è irraggiungibile, visto che la squadra norvegese non vuole lasciarlo andare via gratuitamente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Ilricerca del sostituto di Potter: il Bodo blinda Knutsen e così Depiùall’arrivo in Premier League Si fapiùl’arrivo di Deal. Il tecnico ex Sassuolo e Shaktar Donetsk è il principale indiziatoinglese. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’altro candidato, Knutsen del Bodo Glimt, è irraggiungibile, visto che la squadra norvegese non vuole lasciarlo andare via gratuitamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

