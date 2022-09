De Luca, governatore Campania: 'Salernitana? Valutiamo una ristrutturazione dell'Arechi' (Di sabato 17 settembre 2022) Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del possibile rinnovamento dello stadio di Salerno:... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Vincenzo De, presidentea regione, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno del possibile rinnovamentoo stadio di Salerno:...

provaperderti : RT @AlekosPrete: Cateno De Luca, ex sindaco di Messina candidato a governatore della Sicilia. Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo can… - Luca_Luciani72 : RT @Giulio_Tremonti: “Mi ricordo che il governatore di Bankitalia, a proposito dell'acquisizione di Antoveneta da parte del Monte dei Pasch… - PietroPecchioni : RT @AlekosPrete: Cateno De Luca, ex sindaco di Messina candidato a governatore della Sicilia. Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo can… - paceinguerra : RT @AlekosPrete: Cateno De Luca, ex sindaco di Messina candidato a governatore della Sicilia. Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo can… - Luca_S2_ : RT @rickyhunter071: Questo è lo spot spontaneo dei cittadini della Florida per ringraziare il loro Governatore, questa è la parte sana dell… -