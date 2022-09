Dal Monza all'Argentina: il patto tra la Juve e Di Maria (Di sabato 17 settembre 2022) Nel momento del bisogno, i campioni devono dare quel qualcosa in più. Così Angel Di Maria, tornato contro il Benfica in Champions league dal secondo stop stagionale per il solito problema all'... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Nel momento del bisogno, i campioni devono dare quel qualcosa in più. Così Angel Di, tornato contro il Benfica in Champions league dal secondo stop stagionale per il solito problema all'...

ItalianAirForce : Oggi a #Monza le @FrecceTricolori hanno dato il via al Gran Premio d’Italia sorvolando la griglia di partenza della… - sportli26181512 : Dal Monza all'Argentina: il patto tra la Juve e Di Maria: Dal Monza all'Argentina: il patto tra la Juve e Di Maria… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Monza-Juventus, probabili formazioni: Kean potrebbe partire dal primo minuto #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA h… - TuttoJuve24 : Monza-Juventus, probabili formazioni: Kean potrebbe partire dal primo minuto #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - merendaio : RT @forumJuventus: GdS: 'Patto con Di Maria: titolare a Monza e poi in nazionale. Non è al top della condizione fisica, ma dovrebbe comunqu… -