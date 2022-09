"Crollo emotivo" per Maurizio Sarri: indiscrezioni inquietanti sul mister della Lazio (Di sabato 17 settembre 2022) Una clamorosa umiliazione per la Lazio, sconfitta per 5-1 in casa del Midtylland in Europa League. Un risultato clamoroso, pesantissimo, tanto che Ciro Immobile, nel post-partita, si è scusato con i circa 200 tifosi biancocelesti che sono andati fino in Danimarca per vedere simile disfatta. La società ha anche deciso di rimborsare ai tifosi il biglietto. Sul banco degli imputati, ovviamente c'è l'allenatore, Maurizio Sarri, che ha puntato il dito contro lo spogliatoio e ha anche di fatto aperto lo spiraglio alle dimissioni: "Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza", ha sparato ad alzo zero, adombrando di fatto anche una sorta di complotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Una clamorosa umiliazione per la, sconfitta per 5-1 in casa del Midtylland in Europa League. Un risultato clamoroso, pesantissimo, tanto che Ciro Immobile, nel post-partita, si è scusato con i circa 200 tifosi biancocelesti che sono andati fino in Danimarca per vedere simile disfatta. La società ha anche deciso di rimborsare ai tifosi il biglietto. Sul banco degli imputati, ovviamente c'è l'allenatore,, che ha puntato il dito contro lo spogliatoio e ha anche di fatto aperto lo spiraglio alle dimissioni: "Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza", ha sparato ad alzo zero, adombrando di fatto anche una sorta di complotto ...

