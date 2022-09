Crisi energetica e minacce per la sovranità digitale italiana. L’opinione di Monti (Di sabato 17 settembre 2022) Il taglio trasversale della fornitura di elettricità e dunque eseguito anche nei confronti di centrali e apparati di telecomunicazioni, è una potenziale criticità del razionamento energetico annunciato dall’Unione Europea. Al momento, non ci sono posizioni pubbliche del governo italiano il che ha spinto gli organi rappresentativi delle imprese del settore Tlc a chiedere l’adozione di un piano che scongiuri interruzioni a macchia di leopardo dell’alimentazione della rete. L’esistenza o meno di un piano di emergenza per gestire questo problema, la sottovalutazione della dipendenza di infrastrutture critiche e servizi essenziali inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica da altre componenti della filiera che non ne fanno parte, l’assenza di un soggetto unico in grado di decidere sulle scelte che incidono sulla sicurezza della rete e delle informazioni rappresentano condizioni di fatto ... Leggi su formiche (Di sabato 17 settembre 2022) Il taglio trasversale della fornitura di elettricità e dunque eseguito anche nei confronti di centrali e apparati di telecomunicazioni, è una potenziale criticità del razionamento energetico annunciato dall’Unione Europea. Al momento, non ci sono posizioni pubbliche del governo italiano il che ha spinto gli organi rappresentativi delle imprese del settore Tlc a chiedere l’adozione di un piano che scongiuri interruzioni a macchia di leopardo dell’alimentazione della rete. L’esistenza o meno di un piano di emergenza per gestire questo problema, la sottovalutazione della dipendenza di infrastrutture critiche e servizi essenziali inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica da altre componenti della filiera che non ne fanno parte, l’assenza di un soggetto unico in grado di decidere sulle scelte che incidono sulla sicurezza della rete e delle informazioni rappresentano condizioni di fatto ...

