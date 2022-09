Cremona | picchia la figlia davanti scuola | scatta divieto di avvicinamento

(Di sabato 17 settembre 2022) Milano, 17 set.(Adnkronos) - Da una lite tra padre eallaè emerso che da tempo l'uomo, un pluripregiudicato, maltrattava la sua famiglia. E per questo èto un provvedimento di allontanamento dalla casa e didia moglie e figli. E' accaduto nel cremonese. Il provvedimento è stato adottato a seguito della denuncia presentata dalla moglie dell'uomo a seguito di un intervento che i carabinieri di Crema avevano effettuatoallafrequentata dalla. Quel pomeriggio, la pattuglia era intervenuta perché era stata segnalata una lite tra padre e. Sul posto, la bambina aveva riferito ai militari di essere statata dal padre e che ...

IL GIORNO

...e Fidenza, di certo " spiega Filcams " così facendo la "sostenibilità" viene meno per le ...333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenzal'...Nato ae cresciuto nel settore giovanile del Genoa, viene acquistato da parte del Pisa ... La Procura indaga sulla diffusione delle immaginil'anziana assistita ma viene notata ... Cremona, provoca incidente e picchia l'altro conducente: denunciato Milano, 17 set. (Adnkronos) – Da una lite tra padre e figlia davanti alla scuola è emerso che da tempo l’uomo, un pluripregiudicato, maltrattava la sua famiglia. E per questo è scattato un provvedimen ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...