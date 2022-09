Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 819 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 17 settembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 139 i casi confermati con tampone molecolare e 680 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.389.951 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.299.299 (93,5% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 793 tamponi molecolari e 5.410 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 1.367 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 819 i nuovidainsecondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 2. 139 i casi confermati con tampone molecolare e 680 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.389.951 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.299.299 (93,5% dei casi totali).sono stati eseguiti 793 tamponi molecolari e 5.410 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 1.367 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di ...

