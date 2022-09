Covid oggi Sicilia | 809 contagi e 2 morti | bollettino 17 settembre

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 809 i nuovida Coronavirus, 172022 in, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2che portano il totale delle vittime nell’isola a 12.179 da inizio pandemia. Gli attuali positivi nell’isola sono a 38.049, mentre da ieri i guariti sono stati 696. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 204, mentre si trovano in terapia intensiva 16 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 207 a Palermo, 156 a Catania, 155 a Messina, 57 a Ragusa, 52 a Trapani, 78 a Siracusa, 21 a Caltanissetta, 54 ad Agrigento e 29 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

