Covid, oggi nel Lazio 1.528 nuovi contagi e rapporto al 13,8%: il bollettino aggiornato (Di sabato 17 settembre 2022) Covid, Lazio. Il monitoraggio continua anche oggi, sabato 17 settembre, con il bollettino giornaliero dei casi Covid nella regione. Covid, il monitoraggio alle soglie dell’autunno Ora più che mai risulta fondamentale controllare l’andamento dei contagi giorno dopo giorno, al fine di scongiurare una eventuale risalita, come del resto in parte prevista per la stagione autunnale. Leggi anche: Covid, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Di fatto, l’abbassamento delle temperature – secondo gli esperti – porterebbe alla creazione delle condizioni ideali per la circoLazione virale. Ecco il bollettino aggiornato per oggi. I numeri per oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022). Il monitoraggio continua anche, sabato 17 settembre, con ilgiornaliero dei casinella regione., il monitoraggio alle soglie dell’autunno Ora più che mai risulta fondamentale controllare l’andamento deigiorno dopo giorno, al fine di scongiurare una eventuale risalita, come del resto in parte prevista per la stagione autunnale. Leggi anche:, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Di fatto, l’abbassamento delle temperature – secondo gli esperti – porterebbe alla creazione delle condizioni ideali per la circone virale. Ecco ilper. I numeri per...

AurelianoStingi : Ennesima nuova variante #Covid_19 che fa paura #ba275. Siccome ad ogni variante è la stessa storia vi ricordo che a… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - EleonoraEvi : Lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Si può! È quello che ho visto con i miei occhi oggi a #ScuolaZoo e… - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 1.528 contagi e 2 morti. A Roma 730 nuovi casi: (Adnkronos) - I dati della Regione… - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 17 settembre: 1.263 contagi, 2 morti -