Covid oggi Lazio | 1 528 contagi e 2 morti A Roma 730 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 1.528 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.388 tamponi molecolari e 8.634 antigenici con un tasso di positività al 13,8%. I ricoverati sono 378 i ricoverati (-1), 25 le terapie intensive occupate (+1) e 1.605 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 730. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 262 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 256 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 212 i nuovi casi.

