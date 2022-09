Covid oggi Italia, 17.154 contagi e 38 morti: bollettino 17 settembre (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 17.154 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 38 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 140.511 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,2%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 150 in totale e 8 in più di ieri, e calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.474, 126 in meno di ieri. LAZIO – Sono 1.528 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 17.154 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 38. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 140.511 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,2%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 150 in totale e 8 in più di ieri, e calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.474, 126 in meno di ieri. LAZIO – Sono 1.528 i nuovida Coronavirus, 172022 in Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri ...

