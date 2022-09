Covid | news di oggi Tasso di positività al 12 | 6% | 44 decessi DIRETTA

(Di sabato 17 settembre 2022) Continua il calo delle terapie intensive (-1) e ricoveri ordinari (-32). Il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità registra un Rt stabile a 0,92, cala l'incidenza a 186 da 197. Cala l'occupazione delle terapie intensive, ora all'1,4% da 1,9%, quella dei reparti ordinari, ora al 5,7% da 6,5%. La sottovariante Omicron BA.5 è predominante in Italia. Speranza: "Pandemia non è finita ma siamo su strada giusta"

LaStampa : Gimbe boccia il piano anti-Covid per la scuola: “Inadeguato e generico, troppa responsabilità su famiglie e istitut… - repubblica : Covid, cadono i limiti di età: il nuovo vaccino sarà per tutti - ladyonorato : @giusdange Abbia pazienza, ma credo di più alle pubblicazioni scientifiche aggiornate che a lei. E queste hanno def… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. Tasso di positività al 12,6%, 44 decessi. DIRETTA - SBerritta : Ema: “Autorizzazione vaccini Covid passi da condizionata a standard”/ Cosa cambia -

Il primo rimanda alla politica di tolleranza zero adottata per contrastare le recrudescenze della pandemia da, con lockdown che hanno portato alla clausura forzata di centri nevralgici della ...Continua il calo delle terapie intensive ( - 1) e ricoveri ordinari ( - 32). Il report settimanale dell'Istituto superiore di Sanità registra un Rt stabile a 0,92, cala l'incidenza a 186 da 197. Cala ...Il premier e la scelta di dire in pubblico ciò che da tempo diceva in privato. E quei dubbi sui rapporti con Russia e Cina consolidati dai governi di Conte ...Costi energetici e dei materiali altissimi come risultato del doppio shock legato al post Covid e all’invasione russa in Ucraina e margini ...