Covid, news di oggi. Iss: in leggero aumento reinfezioni, +14,9%. DIRETTA (Di sabato 17 settembre 2022) Nel nel rapporto esteso settimanale la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. Nell'ultimo bollettino il tasso di positività è al 12,6%, e sono 44 i decessi. Continua il calo delle terapie intensive (-1) e ricoveri ordinari (-32). Si registra un Rt stabile a 0,92, cala l'incidenza a 186 da 197. La sottovariante Omicron BA.5 è predominante in Italia. Speranza: "Pandemia non è finita ma sulla strada giusta"

