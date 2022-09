Covid, l'Oms pronto a dichiarare la fine della pandemia: «Vediamo il traguardo» (Di sabato 17 settembre 2022) La metafora è sportiva: il traguardo è in vista ed ora è necessario tirar fuori tutti le energie residue per accelerare e oltrepassare la linea bianca il prima possibile. Per... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 settembre 2022) La metafora è sportiva: ilè in vista ed ora è necessario tirar fuori tutti le energie residue per accelerare e oltrepassare la linea bianca il prima possibile. Per...

CelottiMaura : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Dott Paul Alexander ex OMS ed esperto di bioterrorismo:i vaccini covid sono un'arma biologica per ucc… - lillo_letterio : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Dott Paul Alexander ex OMS ed esperto di bioterrorismo:i vaccini covid sono un'arma biologica per ucc… - Bluerose6898 : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Dott Paul Alexander ex OMS ed esperto di bioterrorismo:i vaccini covid sono un'arma biologica per ucc… - dragon8698 : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Dott Paul Alexander ex OMS ed esperto di bioterrorismo:i vaccini covid sono un'arma biologica per ucc… - robbe9593 : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Dott Paul Alexander ex OMS ed esperto di bioterrorismo:i vaccini covid sono un'arma biologica per ucc… -