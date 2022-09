Covid bollettino 17 set | 17 154 nuovi casi e 38 decessi

(Di sabato 17 settembre 2022) Sono 17.154 idi positività al-19 (ieri 17.364) e 38 i(ieri 44) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.546 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.148.935 itotali da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Sono 15.883 (ieri 35.806) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 21.545.438 , mentre quelle attualmente positive sono 426.951.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 140.511 (ieri 138.248 ), con un tasso di positività, ieri pari al 12,6%, che oggi scende il 12,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un lieve aumento del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+8, per un ...

infoitinterno : Covid, il bollettino di sabato 17 settembre: 17 - TSTARANTO : Covid: il bollettino nazionale del 17 settembre. 140511 test e 17154 casi - interrisnews : I dati del #bollettino #Covid di oggi - TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia del 17 settembre. 684 casi su 8041 test. 106 nel tarantino - bizcommunityit : Covid, news di oggi. Bollettino: 17.154 casi, 38 morti. Tasso positività al 12,2%. DIRETTA -

... 15.883 dimessi/guariti (totale 21.545.438) il bilancio della situazione della pandemia da- 19 di oggi 17 settembre 2022 in Italia, secondo ildel Ministero della Salute. Rispetto a ...vaccinioggi 17 settembre/ 48.6 milioni di immunizzati in Italia REPORT LANCET: FAKE NEWS E IPOTESI ORIGINENel mirino, come evidenziato da Quotidiano Sanità, anche l'Italia . ...(Adnkronos) - Sono 809 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 settembre 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Con la tua autorizzazion ...