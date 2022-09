Covid | Bassetti | “Mai più restrizioni a scuola”

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “In questa prima settimana difinalmente si è rivisto il sorriso dei ragazzi. Dopo 2 anni in cui non avevano praticamente visto la faccia dei compagni durante le lezioni, ho visto i miei figli contenti di tornare a unanormale, che è fatta di istruzione ma anche di socialità. E la socialità è fatta anche di poter vedere il volto, le labbra di chi parla, il sorriso”. Con soddisfazione Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta all’Adnkronos Salute l’inizio dell’anno scolastico senza più l’obbligo di mascherine. “Ben venga che si torni alla normalità e non si provi più a pensare di mettere le mascherine obbligatorie o altre”. “Ci saremmo dovuti arrivare molto prima – afferma – invece ...

