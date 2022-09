Covid, 17.154 nuovi positivi e 38 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.154 i nuovi contagi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati resi noti dal ministero della Salute. Le vittime sono 38. Il tasso di positività si attesta al 12,21%. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.474 nelle ultime 24 ore. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.154 icontagiregistrati in Italia24 ore. E’ quanto emerge dai dati resi noti dal ministero della Salute. Le vittime sono 38. Il tasso dità si attesta al 12,21%. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.47424 ore. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

quotidianopiem : COVID-19 in Italia, il bollettino del 17 settembre: 17.154 nuovi casi e 38 morti - askanews_ita : Nelle ultime 24 ore 17.154 nuovi casi e 38 morti per #COVID19 - IlModeratoreWeb : Covid, 17.154 nuovi positivi e 38 morti nelle ultime 24 ore - - serenel14278447 : 'Covid in Italia, il bollettino di oggi 17 settembre: 17.154 casi nuovi casi e 38 morti di Redazione Online' - nestquotidiano : Covid, 17.154 nuovi positivi e 38 morti nelle ultime 24 ore -