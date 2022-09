Così la Francia ci taglierà l’elettricità nei prossimi due anni: «Le centrali nucleari sono in manutenzione» (Di sabato 17 settembre 2022) La Francia potrebbe non inviare energia elettrica all’Italia nei prossimi due anni. Il nostro Paese dovrà fare a meno del 5% del fabbisogno nazionale che normalmente arriva da Oltralpe. Solo nel primo semestre del 2022 – riporta La Repubblica – l’Italia ha importato dalla Francia 6,7 Twh e in generale si affida all’import per il 13,4% del proprio fabbisogno energetico complessivo. La nuova austerity europea per fare fronte agli aumenti di prezzo dei combustibili fa vedere i suoi effetti in un momento complicato per la Francia. Il Paese, infatti, fra grande uso dell’energia nucleare, ma 32 dei suoi 56 reattori devono essere sottoposti a manutenzione. È anche per questo motivo che il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz pochi giorni fa hanno siglato ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Lapotrebbe non inviare energia elettrica all’Italia neidue. Il nostro Paese dovrà fare a meno del 5% del fabbisogno nazionale che normalmente arriva da Oltralpe. Solo nel primo semestre del 2022 – riporta La Repubblica – l’Italia ha importato dalla6,7 Twh e in generale si affida all’import per il 13,4% del proprio fabbisogno energetico complessivo. La nuova austerity europea per fare fronte agli aumenti di prezzo dei combustibili fa vedere i suoi effetti in un momento complicato per la. Il Paese, infatti, fra grande uso dell’energia nucleare, ma 32 dei suoi 56 reattori devono essere sottoposti a. È anche per questo motivo che il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz pochi giorni fa hanno siglato ...

RBS2022 : RT @EffeBoccia: Così la #Francia ci taglierà l’elettricità nei prossimi due anni: «Le centrali nucleari sono in manutenzione» Parigi: 32 d… - flaeifvg : Così la Francia ci taglierà l’elettricità nei prossimi due anni: «Le centrali nucleari sono in manutenzione» - Open - GabrieleMarroni : @Dimauro1957Di @elenabonetti Ma questo non è problema di rdc è un problema di più Europa meno Italia. . .Le altre n… - mikless94 : @AndreaVenanzoni Ma poi era così semplice: aprendo un qualsiasi libro di storia si può capire l'amicizia che Franci… - CordioliMirco : RT @DmitryEvic: @marsili_guido @Elisa1776 Bacini Idrici e invasi, non cè la legge come in francia perchè così possono strumentalizzare il c… -