Coronavirus | oggi in Italia 17 154 positivi e 38 morti

(Di sabato 17 settembre 2022) Sono 17.154 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.364. Le vittime sono 38, in calo rispetto alle 44 di ieri. Il ...

pleccese : Covid oggi Italia, 17.154 contagi e 38 morti: bollettino 17 settembre ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Lombardia, 2.868 contagi e 12 morti: bollettino 17 settembre ??Leggi di più su - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 17.154 nuovi casi (+ 10,2% in una settimana) e 38 vittime: I dati del mi… - stranifattinews : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 17 settembre 2022 - PatimoStefano : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 17 settembre 2022 -

Sono 17.154 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.364. Le vittime sono 38, in calo rispetto alle 44 di ieri. Il ...Covid , il bollettino diin Italia sabato 17 settembre 2022. Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 17.154 nuovi casi dia fronte di 140.511. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, secondo ...In Toscana sono 1.389.132 i casi di positività al Coronavirus, 806 in più rispetto a ieri (169 confermati con tampone molecolare e 637 da test rapido antigenico). I nuovi… Leggi ...L’AQUILA – È deceduto dopo aver contratto il covid e così l’Inail si è vista richiedere dagli eredi un indennizzo-risarcimento di mezzo milione di euro. Gli eredi di F.G., 56 anni, impiegato bancario ...