Corona virus: Italia, 426951 attualmente positivi a test (+1229 in un giorno) con 176546 decessi (38) e 21545438 guariti (15883). Totale di 22148935 casi (17154) Dati della protezione civile: effettuati 140511 tamponi (Di sabato 17 settembre 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 426951 attualmente positivi a test (+1229 in un giorno) con 176546 decessi (38) e 21545438 guariti (15883). Totale di 22148935 casi (17154) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 140511 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 settembre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(38) e).di) proviene da Noi Notizie..

