Coppa Davis, Spagna di Alcaraz sconfitta dal Canada: ora rischia di capitare sulla strada dell’Italia… (Di sabato 17 settembre 2022) La sconfitta nel doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli è l’unica notizia negativa della giornata di ieri per la Coppa Davis 2022 contro l’Argentina, ma si tratta in ogni caso di una sconfitta ininfluente: grazie alle precedenti vittoria di Matteo Berrettini (vs Sebastián Báez) e di Jannik Sinner (ai danni di Francisco Cerúndolo), l’Italia ha già la certezza di essere tra le protagoniste dei quarti di finale a Malaga. Se si guarda invece nel Gruppo B, la situazione appare piuttosto intricata: la vittoria del Canada ottenuta ieri contro la Spagna potrebbe implicare uno scontro anticipato per gli azzurri contro gli iberici in semifinale, e non in finale come invece, inizialmente, si pensava. Infatti, ai quarti di finale l’Italia troverà la seconda qualificata del Gruppo D, dunque una ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Lanel doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli è l’unica notizia negativa della giornata di ieri per la2022 contro l’Argentina, ma si tratta in ogni caso di unaininfluente: grazie alle precedenti vittoria di Matteo Berrettini (vs Sebastián Báez) e di Jannik Sinner (ai danni di Francisco Cerúndolo), l’Italia ha già la certezza di essere tra le protagoniste dei quarti di finale a Malaga. Se si guarda invece nel Gruppo B, la situazione appare piuttosto intricata: la vittoria delottenuta ieri contro lapotrebbe implicare uno scontro anticipato per gli azzurri contro gli iberici in semifinale, e non in finale come invece, inizialmente, si pensava. Infatti, ai quarti di finale l’Italia troverà la seconda qualificata del Gruppo D, dunque una ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - Agenzia_Ansa : COPPA DAVIS | Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set (6-4, 6-3) e porta il primo punto all'Italia nella… - Eurosport_IT : Che spettacolo Jannik #Sinner che porta a casa un match complicato con Cerundulo e firma il 2-0 contro l'Argentina:… - stefanodirusso1 : RT @LiaCapizzi: E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti, Berrett… - Roseinfiore : RT @SN4IFUN: ?? l'Italia torna in campo per la seconda sfida di #CoppaDavis: gli Azzurri non vogliono fermarsi! ?? #Sinner è pronto per cerca… -