Coppa Davis, il tabellone dell'Italia se vincerà il girone. Fuori la Gran Bretagna, cosa cambia (Di sabato 17 settembre 2022) Obiettivo primo posto nel girone: domenica 18 settembre terminerà la prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Nel Gruppo A, in cui gli azzurri di capitan Filippo Volandri, a Bologna, hanno battuto finora Croazia ed Argentina, l'Italia affronterà la Svezia, con la seria possibilità di chiudere in vetta al raggruppamento. Passeranno alla seconda fase, prevista dal 22 al 27 novembre a Malaga, in Spagna, le prime due di ogni girone: in caso di vittoria del raggruppamento l'Italia affronterà la seconda del Gruppo D, ovvero USA o Paesi Bassi, in caso di secondo posto incrocio con la prima del Gruppo B, con Spagna, Canada e Serbia ancora in lotta per il primato. Gli azzurri sono già qualificati per i quarti di finale, ma non sono ancora certi del primo posto: in caso di vittoria della Croazia sull'Argentina, per ...

